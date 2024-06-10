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Несколько клубов НХЛ интересуются голкипером «Калгари» Якобом Маркстрёмом

Несколько клубов НХЛ интересуются голкипером «Калгари» Якобом Маркстрёмом
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Несколько клубов НХЛ интересуются голкипером «Калгари» Якобом Маркстрёмом, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман. Контракт шведского вратаря с кэпхитом $ 6 млн рассчитан до завершения сезона-2025/2026. Примечательно, что в соглашении предусмотрен запрет на обмен.

По информации инсайдера, переговоры с «Калгари» об обмене могут провести «Нью-Джерси», «Торонто» и «Оттава».

В прошедшем регулярном сезоне 34-летний голкипер провёл 48 матчей с коэффициентом надёжности 2,78 и 90,5% отражённых бросков. Всего в НХЛ Маркстрём провёл 485 матчей, в которых одержал 215 побед с коэффициентом надёжности 2,73 и 90,9% отражённых бросков. За свою карьеру шведский голкипер выступал за «Флориду», «Ванкувер» и «Калгари».

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