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Канарейкин назвал форварда, от которого ждёт прорыва в предстоящем сезоне КХЛ

Канарейкин назвал форварда, от которого ждёт прорыва в предстоящем сезоне КХЛ
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин заявил, что ждёт прорыва от нападающего «Спартака» Михаила Мальцева в следующем сезоне КХЛ.

«Во-первых, прошлый сезон для Мальцева был определяющим, где он будет играть. Хорошо, что он продолжит карьеру в «Спартаке», а не в другом клубе. Во-вторых, отдадим прошлый сезон на адаптацию.

В новом сезоне Континентальной хоккейной лиги мы ждём от него прорыва. Руководство в него верит, мы с надеждой смотрим в сезон, что он прибавит и будет основной, боевой единицей в первых двух звеньях. Пожелаем ему успехов!» — цитирует Канарейкина Legalbet.

Напомним, в середине минувшего сезона 26-летний нападающий выступал за фарм-клуб «Лос-Анджелес Кингз» «Онтарио Рейн». В 21 сыгранной встрече Мальцев забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков с показателем полезности «+2». В регулярке КХЛ форвард набрал 11 (2+9) очков в 16 матчах. В плей-офф Мальцев забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

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