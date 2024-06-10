«Трактор» обменял двух хоккеистов в «Югру» на денежную компенсацию

«Трактор» обменял нападающего Марселя Шолохова и защитника Петра Ясинского в «Югру». Как сообщает пресс-служба челябинского клуба, за обоих игроков «Трактор» получил денежную компенсацию.

Оба хоккеиста всю карьеру провели в системе челябинского «Трактора». 26-летний Марсель Шолохов сыграл в КХЛ 192 матча. В ВХЛ нападающий провёл 171 матч за «Челмет» и набрал 77 (32+45) результативных баллов.

В активе 23-летнего Петра Ясинского 76 матчей за «Трактор» в КХЛ. В ВХЛ защитник сыграл 180 матчей в «Челмете», в которых набрал 62 (16+46) очка.

В прошлом сезоне КХЛ «Трактор» стал обладателем бронзовых медалей. В плей-офф челябинцы обыграли «Салават Юлаев» и московское «Динамо», уступив «Локомотиву» в полуфинале Кубка Гагарина.