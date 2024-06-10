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Форвард «Вашингтона» Протас высказался о работе главного тренера Спенсера Карбери

Форвард «Вашингтона» Протас высказался о работе главного тренера Спенсера Карбери
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас рассказал о методах работы главного тренера команды Спенсера Карбери.

«У него много энергии. Он новоиспечённый тренер, который действительно хочет побеждать. Он прививает нам менталитет победителя… неудивительно, что молодёжь в нашей команде очень хорошо выступила в прошлом сезоне. С Карбери интересно работать, он очень мотивирован, и ему есть что доказывать.

Он уделяет много внимания техническим деталям, постоянно указывая на них. Он сказал мне, чтобы я постоянно поворачивал голову, когда играю за воротами и получаю шайбу. Кажется, что ты это делаешь, но, когда смотришь видео, понимаешь: «Чёрт, я действительно этого не делаю». Есть много таких маленьких нюансов. Карбери мне очень помог, и я надеюсь, что он продолжит это делать. Я очень благодарен ему.

Он часто выделяет игроков, даже в таких незначительных моментах, как важный блокированный бросок или удаление. В хоккее голы, безусловно, очень важны. Но иногда другие моменты, такие как лечь под бросок или вынести шайбу из зоны, тоже имеют значение. Я начал осознавать ценность таких моментов, только когда стал профессионалом. Когда этому отдают должное, это здорово» — приводит слова Протаса The Hockey News.

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