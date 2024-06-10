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Егор Яковлев рассказал, что ему дал тренерский опыт в финале Кубка Гагарина — 2024

Егор Яковлев рассказал, что ему дал тренерский опыт в финале Кубка Гагарина — 2024
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Капитан «Металлурга» Егор Яковлев высказался о своём опыте в роли тренера в финале плей-офф КХЛ с «Локомотивом».

«Это был очень хороший сезон. Если мы выиграли и выполнили задачу, сезон можно считать удачным. То, что я в финале был на лавке в роли тренера — совсем другой опыт. Смотреть с другой стороны, видеть игру иначе… Немного понял, как тренеры наблюдают за игрой. В детстве я мечтал играть за команду мастеров «Металлурга». Потом стал мечтать выиграть Кубок с родной командой. Сейчас эта мечта сбылась. Теперь хочу выиграть в следующем году, чтобы «Металлург» стал самой титулованной командой КХЛ!» — приводит слова Яковлева пресс-служба КХЛ.

Напомним, Яковлев не смог принять участия в финальной серии из-за травмы. Опытный защитник находился на скамейке запасных «Металлурга» в качестве одного из помощников главного тренера Андрея Разина. Магнитогорский клуб в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

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