Агент Панарина: надеюсь, хоккейный бог вознаградит его и он выиграет Кубок Стэнли

Известный хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, прокомментировал итоги сезона хоккеиста.

«Хотелось бы, чтобы «Рейнджерс» прошли дальше и в финале Кубка Стэнли мы могли бы болеть за Панарина и Шестёркина. Но, к сожалению, судьба распорядилась по-другому.

Артемий держит планку игрока высокого уровня, и как он это делает — мастерски, технически и по красоте. Просто смотришь и кайфуешь. Хочется только, чтобы это воплотилось в какие-то достижения, в выигрыш Кубка Стэнли. Тем более большой путь был пройден, и практически вот-вот… Но Артемий никогда не сдаётся, как говорится, never give up. Он продолжит бороться, и надеюсь, что хоккейный бог вознаградит Панарина и его команду и мы порадуемся за него», — приводит слова Черных «РБ Спорт».