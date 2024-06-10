Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Коламбуса» Фантилли: не сразу осознал, что выхожу на вбрасывание против Кросби

Форвард «Коламбуса» Фантилли: не сразу осознал, что выхожу на вбрасывание против Кросби
Комментарии

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Адам Фантилли рассказал об эмоциях от первой встречи на льду с капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«В течение всего сезона я не испытывал особого трепета, играя против всех этих суперзвёзд. Но когда я выходил на площадку против него, мне пришлось на секунду задержаться и посмотреть на точку, чтобы осознать: я действительно выхожу с ним лицом к лицу. Это было очень круто. Он меня перехитрил. Я выиграл только одно вбрасывание против него» — приводит слова Фантилли Daily Faceoff.

Напомним, сезон-2023/2024 стал для Фантилли дебютным в НХЛ. Он был выбран «Коламбусом» на драфте в 2023 году под общим третьим номером. Всего провёл за команду 49 матчей, в которых набрал 27 (12+15) очков.

Материалы по теме
Генменеджер «Питтсбурга» рассказал о планах продлить контракт с Сидни Кросби
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android