Плющев: неинтересно следить за финалом Кубка Стэнли

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что ему неинтересно и неудобно смотреть матчи финального раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Честно говоря, «наелся» КХЛ, поэтому неинтересно следить за Кубком Стэнли. Да и время трансляций неудобное», — приводит слова Плющева «РИА Новости Спорт».

В заключительном раунде Кубка Стэнли — 2024 встречаются «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». В первом матче серии команда с Востока одержала сухую победу со счётом 3:0 и повела в серии — 1-0. Второй матч соперников состоится 11 июня на домашнем льду «пантер» в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.

Напомним, в полуфиналах своих конференций «Эдмонтон» в шести матчах обыграл «Даллас», а «Флорида» также в серии из шести игр оказалась сильнее «Рейнджерс» и второй год подряд вышла в финал Кубка Стэнли.