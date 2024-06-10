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Нападающий «Амура» Шевченко рассказал, как убирал стекло после мощного хита Овечкина

Нападающий «Амура» Шевченко рассказал, как убирал стекло после мощного хита Овечкина
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Нападающий «Амура» Дмитрий Шевченко опубликовал пост в своём телеграм-канале, в котором рассказал, как убирал стекло после мощного хита Александра Овечкина за московское «Динамо».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Овечкин выступал в составе «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2012/2013 во время локаута в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он провёл за бело-голубых 31 встречу, в которых забросил 19 шайб и отдал 21 результативную передачу, набрав в обшей сложности 40 очков.

Напомним, в прошедшем сезоне «Амур» завершил свой кубовый путь, после того как в серии первого раунда плей-офф проиграл магнитогорскому «Металлургу» в шести матчах. Шевченко провёл четыре игры и набрал 4 (2+2) очка.

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