«Локомотив» заключил новый контракт с Максимом Шалуновым

Хоккейный клуб «Локомотив» заключил новый контракт с нападающим Максимом Шалуновым. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение рассчитано на два сезона.

31-летний Шалунов выступает за железнодорожников с сезона-2021/2022, когда перешёл из ЦСКА. В прошедшем регулярном чемпионате на его счету 68 матчей, в которых он забросил 17 шайб и отдал 19 результативных передач, набрав в общей сложности 26 очков. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард провёл 17 встреч, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Всего в КХЛ Шалунов провёл 639 матчей и набрал 351 (191+160) очко.

Напомним, в прошедшем сезоне «Локомотив» дошёл до финала Кубка Гагарина, где со счётом 0-4 проиграл «Металлургу».