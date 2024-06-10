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«Локомотив» заключил новый контракт с Максимом Шалуновым

«Локомотив» заключил новый контракт с Максимом Шалуновым
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Хоккейный клуб «Локомотив» заключил новый контракт с нападающим Максимом Шалуновым. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение рассчитано на два сезона.

31-летний Шалунов выступает за железнодорожников с сезона-2021/2022, когда перешёл из ЦСКА. В прошедшем регулярном чемпионате на его счету 68 матчей, в которых он забросил 17 шайб и отдал 19 результативных передач, набрав в общей сложности 26 очков. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард провёл 17 встреч, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Всего в КХЛ Шалунов провёл 639 матчей и набрал 351 (191+160) очко.

Напомним, в прошедшем сезоне «Локомотив» дошёл до финала Кубка Гагарина, где со счётом 0-4 проиграл «Металлургу».

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