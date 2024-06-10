Спортдиректор «Динамо»: Гусев ждёт открытия рынка в НХЛ, до конца июля должен определиться

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал о ходе переговоров с нападающим Никитой Гусевым о подписании нового контракта.

«Мы постоянно в общении с Никитой. Определили временные рамки — до конца июля он должен понять, где он будет продолжать карьеру. Если это будет Россия и хоккейный клуб «Динамо» Москва, то он присоединится к команде на сборах 1 августа.

Я так понимаю, что он выбирает между Россией и не-Россией, ждёт открытия рынка свободных агентов в НХЛ и будет уже отталкиваться от этого» — сказал Сопин в интервью телеграм-каналу «Бедарев. Непрямой эфир».

Всего за бело-голубых Гусев провёл 77 игр и набрал 99 (26+73) очков. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гусев установил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон. Форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Никита сыграл девять матчей, в которых записал на свой счёт 10 (3+7) очков.