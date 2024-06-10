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О финале Кубка Стэнли — 2024 снимут сериал

О финале Кубка Стэнли — 2024 снимут сериал
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О финальной серии текущего плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) снимут документальный сериал. Планируется шесть серий.

«Это очень важно для нашей лиги. Программа Box to Box произвела революцию в современной истории Формулы-1, гольфа и тенниса. При полной поддержке лиги, игроков, тренеров и владельцев клубов мы рады возможности показать наших звёзд и одно из самых значимых событий в спорте — плей-офф Кубка Стэнли — мировой аудитории», — приводит слова руководителя департамента НХЛ по организации мероприятий, вице-президента лиги Стива Майера Daily Hive.

Создатели сериала готовят серии, в которых будут представлены некоторые из главных звёзд НХЛ, видеоматериалы со льда, а также за его пределами. Эти отрывки предназначены для того, чтобы дать возможность посмотреть на закулисье жизни игрока лиги.

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