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Нападающий Даниил Тесанов подписал новое соглашение с «Локомотивом»

Нападающий Даниил Тесанов подписал новое соглашение с «Локомотивом»
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Хоккейный клуб «Локомотив» заключил новый контракт с нападающим Даниилом Тесановым. Об этом сообщила пресс-служба в телеграм-канале клуба.

Соглашение рассчитано на два года — до окончания сезона-2025/2026.

22-летний форвард является воспитанником ярославской школы хоккея. На данный момент Тесанов провёл всю профессиональную карьеру в составе железнодорожников.

В прошедшем сезоне КХЛ он принял участие в 53 играх регулярного чемпионата, в которых набрал 13 (7+6) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина провёл 18 встреч, забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи, набрав в общей сложности три очка.

Напомним, в прошедшем сезоне «Локомотив» дошёл до финала Кубка Гагарина, где со счётом 0-4 проиграл «Металлургу».

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