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Коньков: у Радулова в «Локомотиве» будет та же роль вожака и лидера

Коньков: у Радулова в «Локомотиве» будет та же роль вожака и лидера
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о том, какую роль в «Локомотиве» займёт нападающий Александр Радулов.

«Думаю, у Радулова в «Локомотиве» будут те же самые функции, которые он выполнял всю жизнь. Это лидер, вожак, человек, который умеет выигрывать. Александр может создавать моменты. Такого форварда давно не было в ярославской команде. Радулов – несомненный авторитет, который может не только словами на льду и в раздевалке, но и своим отношением к делу и примером в тренировочном процессе вывести ребят на новый уровень и принести результат команде», – приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Напомним, 6 июня стало известно, что 37-летний Радулов стал игроком «Локомотива». Предыдущие два сезона форвард провёл в казанском «Ак Барсе».

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