«Локомотив» подписал новый контракт с форвардом Александром Полуниным

Хоккейный клуб «Локомотив» заключил новый контракт с нападающим Александром Полуниным. Об этом сообщила пресс-служба в телеграм-канале клуба.

Соглашение рассчитано на два года — до окончания сезона-2025/2026.

27-летний хоккеист выступает в составе железнодорожников с 2021 года. В прошедшем регулярном чемпионате Полунин сыграл в 68 матчах, забросил 14 шайб и отдал 10 передач, заработав 24 результативных балла в общем. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 на его счету 20 игр, в которых он набрал семь (4+3) очков.

Всего за карьеру нападающий провёл в КХЛ 504 встречи и набрал 174 (89+85) очка.

Напомним, в прошедшем сезоне «Локомотив» дошёл до финала Кубка Гагарина, где со счётом 0-4 проиграл «Металлургу».