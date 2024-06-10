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В «Металлурге» объяснили, зачем Набоков работал с психологом в плей-офф КХЛ

В «Металлурге» объяснили, зачем Набоков работал с психологом в плей-офф КХЛ
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Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал своё высказывание о том, что на протяжении плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) голкипер Илья Набоков вёл работу с психологом. Его заявление опубликовала пресс-служба в телеграм-канале клуба.

«Металлург» обыграл «Локомотив» в четырёх матчах и стал обладателем Кубка Гагарина — 2024. 21-летний Набоков был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ. В общей сложности голкипер провёл в прошлом сезоне 66 матчей, в которых одержал 39 побед с 93,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,03. Вместе с «Магниткой» Набоков стал обладателем Кубка Гагарина — 2024.

Он также стал лауреатом приза лучшему новичку КХЛ по итогам сезона-2023/2024.

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