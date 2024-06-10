Серавалли: в «Торонто» должны решить судьбу Марнера в течение трёх недель

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли заявил, что «Торонто Мэйпл Лифс» в ближайшем будущем примет решение по контракту Митчелла Марнера.

«Я думаю, что «Мэйпл Лифс» сделают ход, и в течение следующих трёх недель они, по сути, загонят его в угол и скажут: «Митч, это было здорово, но мы двигаемся дальше, так что неважно, случится ли это сейчас или через восемь месяцев, твоё время вышло», — сказал Серавалли в эфире подкаста The DFO Rundown.

Напомним, у 27-летнего Марнера остался один год по действующему контракту «Торонто» с кэпхитом $ 10 903 000. У него также есть пункт о запрете на перемещения (обмен или отправка в фарм-клуб).

В минувшем сезоне канадец сыграл 76 матчей за «Мэйпл Лифс» суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 88 (27+61) очков.