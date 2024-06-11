«Флорида» — «Эдмонтон»: текстовая трансляция матча финала плей-офф НХЛ начнётся в 3:00

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В ночь с 10 на 11 июня в рамках решающего раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) второй матч серии проведут команды «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Команды будут играть на стадионе «Амерант Банк Арена» (Санрайз, США). Начало — в 3:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом мачте «пантеры» одержали сухую победу со счётом 3:0 и теперь ведут в серии — 1-0.

Напомним, «Эдмонтон» в первом раунде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 4-1, во втором — «Ванкувер Кэнакс» — 4-3, в третьем — «Даллас Старз» — 4-2.

«Флорида» второй год подряд вышла в финал Кубка Стэнли. В серии первого раунда одержала победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4-1, во втором раунде — над «Бостон Брюинз» — 4-2, в финале конференций обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в шести матчах.