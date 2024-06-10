Заслуженный тренер России: не знаю, кто сегодня может обыграть «Флориду»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о финальной серии плей-офф НХЛ между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

«Я не знаю, кто сегодня может обыграть «Флориду». Хватит ли сил у Бобровского сил на финишный рывок? Соперник у него серьёзный. Этот финал можно сравнить с марафоном. Две команды достойно его прошли, остался последний километр. Кто на последнем отрезке вырвет победу, покажет время. Мы все под впечатлением от игры Сергея Бобровского. Однако надо отметить всю команду: Баркова, Тарасенко и других. Но вдруг «Эдмонтон» воспрянет? А так ли легко будет «Флориде»? Мы сейчас в предвкушении главной части сезона», – приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Напомним, сейчас «пантеры» ведут в серии — 1-0.