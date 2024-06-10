Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Заслуженный тренер России: не знаю, кто сегодня может обыграть «Флориду»

Заслуженный тренер России: не знаю, кто сегодня может обыграть «Флориду»
Комментарии

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о финальной серии плей-офф НХЛ между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

«Я не знаю, кто сегодня может обыграть «Флориду». Хватит ли сил у Бобровского сил на финишный рывок? Соперник у него серьёзный. Этот финал можно сравнить с марафоном. Две команды достойно его прошли, остался последний километр. Кто на последнем отрезке вырвет победу, покажет время. Мы все под впечатлением от игры Сергея Бобровского. Однако надо отметить всю команду: Баркова, Тарасенко и других. Но вдруг «Эдмонтон» воспрянет? А так ли легко будет «Флориде»? Мы сейчас в предвкушении главной части сезона», – приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Напомним, сейчас «пантеры» ведут в серии — 1-0.

Материалы по теме
О финале Кубка Стэнли — 2024 снимут сериал
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android