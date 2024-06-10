СКА объявил о создании приложения для тренировок игроков

Хоккейный клуб СКА в телеграм-канале объявил о создании собственного приложения «Онлайн-тренер СКА» для подготовки хоккеистов к межсезонным сборам.

Отмечается, что платформа будет учитывать все нюансы тренировочного процесса.

«Теперь все наши игроки будут получать планы тренировок прямо в свои телефоны. Приложение позволяет тренерам создавать как групповые, так и индивидуальные планы – и по нагрузкам, и по питанию. Расписано всё, вплоть до времени, когда нужно принимать нутриенты.

Разумеется, есть и обратная связь – хоккеисты заносят в приложение итоги тестов, контрольные показатели, результаты взвешивания и многое другое. Если кто-то пропустил тренировку или забыл взвеситься – приложение напомнит уведомлением.

Тренерский штаб в режиме онлайн получает всю информацию о состоянии хоккеистов, даже если они находятся в отпуске! При этом мы остаёмся на связи во внутреннем мессенджере – можно переписываться и созваниваться по видеосвязи. Это удобно, потому что в нашем приложении мы обсуждаем только тренировочный процесс, не отвлекаясь на лишнюю информацию», — написал главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале.

Сейчас приложение проходит финальную стадию тестирования. Ожидается, что игроки смогут использовать его уже до начала сборов 1 августа.