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Каменский — о фаворите в Кубке Стэнли: НХЛ — непредсказуемая лига с высокой конкуренцией

Каменский — о фаворите в Кубке Стэнли: НХЛ — непредсказуемая лига с высокой конкуренцией
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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский высказал мнение о высокой конкуренции в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«НХЛ – это непредсказуемая лига. Бывали случаи, когда Кубок Стэнли завоёвывали команды, занявшие восьмое место в конференции в регулярном чемпионате. Изначально все имеют равные шансы, и выигрывает тот, кто лучше подготовлен к плей-офф. Это лишний раз говорит о высокой конкуренции», – приводит слова Каменского Vprognoze.ru.

Напомним, в финальном раунде Кубка Стэнли — 2024 встречаются команды «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». В первом матче клуб с Востока одержал победу со счётом 3:0 и теперь ведёт в серии 1-0.

Следующий матч соперников состоится 11 июня в 3:00 мск.

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