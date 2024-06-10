Каменский — о фаворите в Кубке Стэнли: НХЛ — непредсказуемая лига с высокой конкуренцией

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский высказал мнение о высокой конкуренции в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«НХЛ – это непредсказуемая лига. Бывали случаи, когда Кубок Стэнли завоёвывали команды, занявшие восьмое место в конференции в регулярном чемпионате. Изначально все имеют равные шансы, и выигрывает тот, кто лучше подготовлен к плей-офф. Это лишний раз говорит о высокой конкуренции», – приводит слова Каменского Vprognoze.ru.

Напомним, в финальном раунде Кубка Стэнли — 2024 встречаются команды «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». В первом матче клуб с Востока одержал победу со счётом 3:0 и теперь ведёт в серии 1-0.

Следующий матч соперников состоится 11 июня в 3:00 мск.