Экс-тренер клубов КХЛ: Кагарлицкий может заиграть новыми красками в «Торпедо»

Бывший тренер СКА и «Спартака» Андрей Потайчук считает, что переход нападающего Дмитрия Кагарлицкого в «Торпедо» может положительно повлиять на развитие его карьеры.

«Торпедо» — катающаяся команда, активно играет в атаке, хоккеисты друг под друга открываются. Думаю, Кагарлицкий впишется.

Кручинина в своё время подняли из ВХЛ туда, он заиграл новыми красками при этом тренерском штабе. Кагарлицкий тоже может. Он всю жизнь умел играть в атаке, поэтому проблем не должно быть, голы он не разучился забивать. Думаю, «Торпедо» ему подходит по стилю», — приводит слова Потайчука Legalbet.

В прошедшем сезоне-2023/2024 в регулярке и плей-офф Континентальной хоккейной лиги Кагарлицкий сыграл 67 матчей за «Ак Барс», в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 25 очков с показателем полезности «-6». Всего в КХЛ на счету нападающего 752 матча и 497 (187+310) очков.