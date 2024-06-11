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Тарасенко обогнал Василевского по количеству матчей в плей-офф НХЛ

Тарасенко обогнал Василевского по количеству матчей в плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит второй матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 2-й матч
11 июня 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
1-й период
0 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон

На момент написания новости идёт первый период. Счёт 0:0. В этой встрече принимает участие форвард «пантер» Владимир Тарасенко. Для него это 116-й матч в плей-офф турнира. По этому показателю он вышел на 12-е место среди россиян, обогнав голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.

Напомним, на пути к финалу «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» (4-1), «Ванкувер» (4-3) и «Даллас» (4-2). «Флорида» последовательно обыграла «Тампа-Бэй» (4-1), «Бостон» (4-2) и «Рейнджерс» (4-2). В регулярном чемпионате «Эдмонтон» финишировал на пятой строчке в Западной конференции. «Флорида» же стала третьей на Востоке.

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