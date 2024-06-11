Тарасенко обогнал Василевского по количеству матчей в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит второй матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт 0:0. В этой встрече принимает участие форвард «пантер» Владимир Тарасенко. Для него это 116-й матч в плей-офф турнира. По этому показателю он вышел на 12-е место среди россиян, обогнав голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.

Напомним, на пути к финалу «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» (4-1), «Ванкувер» (4-3) и «Даллас» (4-2). «Флорида» последовательно обыграла «Тампа-Бэй» (4-1), «Бостон» (4-2) и «Рейнджерс» (4-2). В регулярном чемпионате «Эдмонтон» финишировал на пятой строчке в Западной конференции. «Флорида» же стала третьей на Востоке.