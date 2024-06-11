Макдэвид вышел на пятое место в истории НХЛ по передачам в одном плей-офф

В эти минуты в Санрайзе проходит второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На данный момент в матче идёт второй период, счёт 1:0 в пользу гостей.

Счёт в матче открыл защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм с передачи нападающего Коннора Макдэвида. Таким образом, капитан «нефтяников» достиг отметки в 27 ассистов в нынешнем плей-офф и вышел на пятое место в истории НХЛ по передачам в одном розыгрыше Кубка Стэнли, повторив результат Никиты Кучерова (27, 2019/2020).

Рекорд НХЛ по передачам в одном плей-офф принадлежит Гретцки (31, 1987/1988). Он же располагается на второй (30, 1984/1985) и третьей (29, 1986/1987) позициях. В топ-5 также входит Марио Лемье (28, 1990/1991).

Напомним, на пути к финалу «Флорида» выбила из розыгрыша «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». «Ойлерз» оставили позади «Лос-Анджелес Кингз», «Ванкувер Кэнакс» и «Даллас Старз».

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