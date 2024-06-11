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Бобровский пропустил первым же броском во второй игре финала

Бобровский пропустил первым же броском во второй игре финала
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В эти минуты в Санрайзе проходит второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На данный момент в матче идёт второй период, счёт 1:0 в пользу гостей.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 2-й матч
11 июня 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Перерыв
1 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Экхольм (Бушар, Макдэвид) – 11:17 (4x4)     1:1 Миккола (Лунделль, Тарасенко) – 29:34 (5x5)    

Счёт в матче открыл защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм с передачи нападающего Коннора Макдэвида. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский пропустил первым же броском во второй игре финала. На момент гола соотношение бросков в створ ворот было 6:0 в пользу «Пантерз».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, на пути к финалу «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» (4-1), «Ванкувер» (4-3) и «Даллас» (4-2). «Флорида» последовательно обыграла «Тампа-Бэй» (4-1), «Бостон» (4-2) и «Рейнджерс» (4-2). В регулярном чемпионате «Эдмонтон» финишировал на пятой строчке в Западной конференции. «Флорида» же стала третьей на Востоке.

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