Бобровский пропустил первым же броском во второй игре финала

В эти минуты в Санрайзе проходит второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На данный момент в матче идёт второй период, счёт 1:0 в пользу гостей.

Счёт в матче открыл защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм с передачи нападающего Коннора Макдэвида. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский пропустил первым же броском во второй игре финала. На момент гола соотношение бросков в створ ворот было 6:0 в пользу «Пантерз».

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Напомним, на пути к финалу «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» (4-1), «Ванкувер» (4-3) и «Даллас» (4-2). «Флорида» последовательно обыграла «Тампа-Бэй» (4-1), «Бостон» (4-2) и «Рейнджерс» (4-2). В регулярном чемпионате «Эдмонтон» финишировал на пятой строчке в Западной конференции. «Флорида» же стала третьей на Востоке.

Фанаты «Флориды» скандируют имя Бобровского: