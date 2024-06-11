Одноклубник Бобровского: сразу понял, что Сергей станет звездой НХЛ

Брайан Буше, экс-одноклубник Сергея Бобровского, рассказал, какое впечатление на него произвёл российский вратарь, когда они выступали за «Филадельфию Флайерз».

«Он с первого взгляда поражал своим атлетизмом, своей резкостью. Я никогда не видел столь же взрывного голкипера. Мне в голову не приходило, что такого вратаря могли не выбрать на драфте. Я спрашивал себя: «Как они упустили такого парня?» Он было чудо как хорош. Я сразу же понял, что он станет звездой НХЛ», — приводит слова Буше The Athletic.

В эти минуты в Санрайзе проходит второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На данный момент в матче идёт второй период, счёт 1:0 в пользу гостей. Счёт в матче открыл защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм с передачи нападающего Коннора Макдэвида. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский пропустил первым же броском во второй игре финала. На момент гола соотношение бросков в створ ворот было 6:0 в пользу «Пантерз».