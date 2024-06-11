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Владимир Тарасенко сделал результативную передачу во втором матче финала Кубка Стэнли

Владимир Тарасенко сделал результативную передачу во втором матче финала Кубка Стэнли
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В эти минуты в Санрайзе проходит второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На данный момент идёт второй период, счёт равный — 1:1.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 2-й матч
11 июня 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Перерыв
1 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Экхольм (Бушар, Макдэвид) – 11:17 (4x4)     1:1 Миккола (Лунделль, Тарасенко) – 29:34 (5x5)    

Счёт в матче в первом периоде открыл защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм с передачи нападающего Коннора Макдэвида. Хозяева отыгрались в середине второго периода усилиями финского защитника Нико Микколы, одним из ассистентов которого выступил российский нападающий Владимир Тарасенко.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

32-летний россиянин набрал седьмое очко в нынешнем плей-офф. В его активе 7 (3+4) результативных действий в 19 матчах при двух минутах штрафного времени.

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