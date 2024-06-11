Коннор Макдэвид повторил рекорд Никиты Кучерова в плей-офф среди действующих игроков НХЛ

В эти минуты в Санрайзе проходит второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На данный момент завершён второй период, счёт равный — 1:1.

Счёт в матче в первом периоде открыл защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм с передачи нападающего Коннора Макдэвида. Благодаря этому капитан «нефтяников» достиг отметки в 27 ассистов в нынешнем плей-офф и вышел на пятое место в истории НХЛ по передачам в одном розыгрыше Кубка Стэнли, повторив результат Никиты Кучерова (27, 2019/2020).

Выше в списке располагаются только уже давно завершившие свои игровые карьеры две канадские легенды — Уэйн Гретцки (трижды) и Марио Лемье. Таким образом, Макдэвид повторил рекорд российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» по результативным передачам в одном в плей-офф среди действующих игроков НХЛ.