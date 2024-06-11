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Коннор Макдэвид повторил рекорд Никиты Кучерова в плей-офф среди действующих игроков НХЛ

Коннор Макдэвид повторил рекорд Никиты Кучерова в плей-офф среди действующих игроков НХЛ
Коннор Макдэвид
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В эти минуты в Санрайзе проходит второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На данный момент завершён второй период, счёт равный — 1:1.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 2-й матч
11 июня 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Перерыв
1 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Экхольм (Бушар, Макдэвид) – 11:17 (4x4)     1:1 Миккола (Лунделль, Тарасенко) – 29:34 (5x5)    

Счёт в матче в первом периоде открыл защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм с передачи нападающего Коннора Макдэвида. Благодаря этому капитан «нефтяников» достиг отметки в 27 ассистов в нынешнем плей-офф и вышел на пятое место в истории НХЛ по передачам в одном розыгрыше Кубка Стэнли, повторив результат Никиты Кучерова (27, 2019/2020).

Выше в списке располагаются только уже давно завершившие свои игровые карьеры две канадские легенды — Уэйн Гретцки (трижды) и Марио Лемье. Таким образом, Макдэвид повторил рекорд российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» по результативным передачам в одном в плей-офф среди действующих игроков НХЛ.

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