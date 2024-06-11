Маттиас Экхольм повторил клубное достижение Криса Пронгера 18-летней давности
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В эти минуты в Санрайзе проходит второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На данный момент завершён второй период, счёт равный — 1:1.
Счёт в матче в первом периоде открыл защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм с передачи нападающего Коннора Макдэвида. 34-летний Экхольм стал первым игроком обороны «Ойлерз» со времён канадца Криса Пронгера, кому удалось отличиться в матче финала Кубка Стэнли.
НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 2-й матч
11 июня 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3-й период
2 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Экхольм (Бушар, Макдэвид) – 11:17 (4x4) 1:1 Миккола (Лунделль, Тарасенко) – 29:34 (5x5) 2:1 Родригес – 43:11 (5x5)
18 лет назад Пронгер отличился в первом матче решающей серии плей-офф НХЛ-2006 с «Каролиной Харрикейнз». Тот матч получился сверхрезультативным и завершился победой «ураганов» (5:4). С тех пор игроки обороны «Эдмонтона» в финальных матчах плей-офф до настоящего момента больше не забивали.
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