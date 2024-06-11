Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Маттиас Экхольм повторил клубное достижение Криса Пронгера 18-летней давности

Маттиас Экхольм повторил клубное достижение Криса Пронгера 18-летней давности
Комментарии

В эти минуты в Санрайзе проходит второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На данный момент завершён второй период, счёт равный — 1:1.

Счёт в матче в первом периоде открыл защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм с передачи нападающего Коннора Макдэвида. 34-летний Экхольм стал первым игроком обороны «Ойлерз» со времён канадца Криса Пронгера, кому удалось отличиться в матче финала Кубка Стэнли.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 2-й матч
11 июня 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3-й период
2 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Экхольм (Бушар, Макдэвид) – 11:17 (4x4)     1:1 Миккола (Лунделль, Тарасенко) – 29:34 (5x5)     2:1 Родригес – 43:11 (5x5)    

18 лет назад Пронгер отличился в первом матче решающей серии плей-офф НХЛ-2006 с «Каролиной Харрикейнз». Тот матч получился сверхрезультативным и завершился победой «ураганов» (5:4). С тех пор игроки обороны «Эдмонтона» в финальных матчах плей-офф до настоящего момента больше не забивали.

Материалы по теме
Видео
Бобровский пропустил первым же броском во второй игре финала
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android