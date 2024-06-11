Маттиас Экхольм повторил клубное достижение Криса Пронгера 18-летней давности

В эти минуты в Санрайзе проходит второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На данный момент завершён второй период, счёт равный — 1:1.

Счёт в матче в первом периоде открыл защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм с передачи нападающего Коннора Макдэвида. 34-летний Экхольм стал первым игроком обороны «Ойлерз» со времён канадца Криса Пронгера, кому удалось отличиться в матче финала Кубка Стэнли.

18 лет назад Пронгер отличился в первом матче решающей серии плей-офф НХЛ-2006 с «Каролиной Харрикейнз». Тот матч получился сверхрезультативным и завершился победой «ураганов» (5:4). С тех пор игроки обороны «Эдмонтона» в финальных матчах плей-офф до настоящего момента больше не забивали.