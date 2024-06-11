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Бушар установил рекорд XXI века в НХЛ по передачам в одном плей-офф среди защитников

Бушар установил рекорд XXI века в НХЛ по передачам в одном плей-офф среди защитников
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В эти минуты в Санрайзе проходит второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На данный момент продолжается третий период, счёт равный — 1:1.

Счёт в матче в первом периоде открыл защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм с передачи нападающего Коннора Макдэвида. Спустя некоторое время в протокол матча были внесены корректировки, согласно которым у Экхольма появился ещё один ассистент — им стал канадский защитник Эван Бушар, для которого эта передача оказалась 22-й в нынешнем плей-офф.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 2-й матч
11 июня 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3-й период
2 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Экхольм (Бушар, Макдэвид) – 11:17 (4x4)     1:1 Миккола (Лунделль, Тарасенко) – 29:34 (5x5)     2:1 Родригес – 43:11 (5x5)    

Рекорд НХЛ по передачам в одном плей-офф среди игроков обороны принадлежит Полу Коффи (25, 1985). Второе место занимает Эл Макиннис (24, 1989), топ-3 замыкает Брайан Литч (23, 1994). Бушар же вышел на чистое четвёртое место в этой номинации, превзойдя показатель Кейла Макара (21, 2022). Таким образом, заодно Эван установил рекорд XXI века по передачам в одном плей-офф среди защитников.

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