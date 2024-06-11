Бушар установил рекорд XXI века в НХЛ по передачам в одном плей-офф среди защитников

В эти минуты в Санрайзе проходит второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На данный момент продолжается третий период, счёт равный — 1:1.

Счёт в матче в первом периоде открыл защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм с передачи нападающего Коннора Макдэвида. Спустя некоторое время в протокол матча были внесены корректировки, согласно которым у Экхольма появился ещё один ассистент — им стал канадский защитник Эван Бушар, для которого эта передача оказалась 22-й в нынешнем плей-офф.

Рекорд НХЛ по передачам в одном плей-офф среди игроков обороны принадлежит Полу Коффи (25, 1985). Второе место занимает Эл Макиннис (24, 1989), топ-3 замыкает Брайан Литч (23, 1994). Бушар же вышел на чистое четвёртое место в этой номинации, превзойдя показатель Кейла Макара (21, 2022). Таким образом, заодно Эван установил рекорд XXI века по передачам в одном плей-офф среди защитников.