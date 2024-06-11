НХЛ назвала лучшего генерального менеджера сезона

Национальная хоккейная лига выбрала лучшего генерального менеджера по итогам сезона-2023/2024.

Джим Нилл из «Даллас Старз» стал лауреатом премии Джима Грегори «Генеральный менеджер года» в нынешнем сезоне. Голосование за эту награду проводилось среди генеральных менеджеров клубов НХЛ и группы руководителей НХЛ, а также представителей печатных и радиовещательных СМИ по завершении второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Генменеджер «Далласа» за 11 сезонов стал финалистом премии Джима Грегори в рекордный четвёртый раз и присоединился к Лу Ламориелло (2019/2020 и 2020/2021) в качестве единственного представителя, получившего эту награду в нескольких сезонах подряд.

Нилл был назван в 34 из 42 бюллетеней в тройке лучших, включая 17 голосов за его первое место, и набрал в общей сложности 118 голосов. Другие финалисты: Патрик Олвин из «Ванкувер Кэнакс» (66) и Билл Зито из «Флорида Пантерз» (64) опередили занявшего четвёртое место Криса Друри из «Нью-Йорк Рейнджерс» (61) в гонке за вторую строчку.