Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ назвала лучшего генерального менеджера сезона

НХЛ назвала лучшего генерального менеджера сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Национальная хоккейная лига выбрала лучшего генерального менеджера по итогам сезона-2023/2024.

Джим Нилл из «Даллас Старз» стал лауреатом премии Джима Грегори «Генеральный менеджер года» в нынешнем сезоне. Голосование за эту награду проводилось среди генеральных менеджеров клубов НХЛ и группы руководителей НХЛ, а также представителей печатных и радиовещательных СМИ по завершении второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Генменеджер «Далласа» за 11 сезонов стал финалистом премии Джима Грегори в рекордный четвёртый раз и присоединился к Лу Ламориелло (2019/2020 и 2020/2021) в качестве единственного представителя, получившего эту награду в нескольких сезонах подряд.

Нилл был назван в 34 из 42 бюллетеней в тройке лучших, включая 17 голосов за его первое место, и набрал в общей сложности 118 голосов. Другие финалисты: Патрик Олвин из «Ванкувер Кэнакс» (66) и Билл Зито из «Флорида Пантерз» (64) опередили занявшего четвёртое место Криса Друри из «Нью-Йорк Рейнджерс» (61) в гонке за вторую строчку.

Материалы по теме
Эминем, Курт Кобейн и «гимн дартса»: музыка, без которой нельзя представить голы в НХЛ
Эминем, Курт Кобейн и «гимн дартса»: музыка, без которой нельзя представить голы в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android