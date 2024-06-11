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Эван Родригес установил рекорд «Флориды» в финалах Кубка Стэнли

Эван Родригес установил рекорд «Флориды» в финалах Кубка Стэнли
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В эти минуты в Санрайзе проходит второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На данный момент продолжается третий период, счёт в пользу хозяев — 3:1.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 2-й матч
11 июня 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Экхольм (Бушар, Макдэвид) – 11:17 (4x4)     1:1 Миккола (Лунделль, Тарасенко) – 29:34 (5x5)     2:1 Родригес – 43:11 (5x5)     3:1 Родригес (Лунделль, Экман-Ларссон) – 52:25 (5x4)     4:1 Экблад (Беннетт) – 57:32 (en)    

Счёт в матче в первом периоде открыл защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм с передачи нападающего Коннора Макдэвида и защитника Эвана Бушара. Далее последователи три безответные шайбы хозяев. Сначала в их составе отличился Нико Миккола, затем дубль в свой актив записал Эван Родригес. Благодаря этому канадский нападающий стал первым игроком в истории «Флориды», кому удалось забросить более одной шайбы в отдельном матче финальной серии плей-офф НХЛ.

Напомним, пока счёт в серии в пользу «Флориды» — 1-0.

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