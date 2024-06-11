Эван Родригес установил рекорд «Флориды» в финалах Кубка Стэнли

В эти минуты в Санрайзе проходит второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На данный момент продолжается третий период, счёт в пользу хозяев — 3:1.

Счёт в матче в первом периоде открыл защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм с передачи нападающего Коннора Макдэвида и защитника Эвана Бушара. Далее последователи три безответные шайбы хозяев. Сначала в их составе отличился Нико Миккола, затем дубль в свой актив записал Эван Родригес. Благодаря этому канадский нападающий стал первым игроком в истории «Флориды», кому удалось забросить более одной шайбы в отдельном матче финальной серии плей-офф НХЛ.

Напомним, пока счёт в серии в пользу «Флориды» — 1-0.