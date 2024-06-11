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Бобровский вышел на чистое второе место по победам в плей-офф среди российских вратарей

Бобровский вышел на чистое второе место по победам в плей-офф среди российских вратарей
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В Санрайзе проходил второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1. Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил в этой встрече 18 бросков по своим воротам.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 2-й матч
11 июня 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Экхольм (Бушар, Макдэвид) – 11:17 (4x4)     1:1 Миккола (Лунделль, Тарасенко) – 29:34 (5x5)     2:1 Родригес – 43:11 (5x5)     3:1 Родригес (Лунделль, Экман-Ларссон) – 52:25 (5x4)     4:1 Экблад (Беннетт) – 57:32 (en)    

Для Сергея Бобровского эта победа стала 43-й в рамках матчей плей-офф НХЛ. Он вышел на чистое второе место по победам в плей-офф среди всех российских голкиперов, обойдя Евгения Набокова, в активе которого 42 победы. Первое место по данному показателю занимает голкипер «Тампы» Андрей Василевский, в активе которого 66 побед в Кубке Стэнли.

«Пантеры» повели в серии 2-0. Второй матч этого противостояния пройдёт в ночь с 13 на 14 июня в Эдмонтоне.

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