Бобровский вышел на чистое второе место по победам в плей-офф среди российских вратарей

В Санрайзе проходил второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1. Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил в этой встрече 18 бросков по своим воротам.

Для Сергея Бобровского эта победа стала 43-й в рамках матчей плей-офф НХЛ. Он вышел на чистое второе место по победам в плей-офф среди всех российских голкиперов, обойдя Евгения Набокова, в активе которого 42 победы. Первое место по данному показателю занимает голкипер «Тампы» Андрей Василевский, в активе которого 66 побед в Кубке Стэнли.

«Пантеры» повели в серии 2-0. Второй матч этого противостояния пройдёт в ночь с 13 на 14 июня в Эдмонтоне.