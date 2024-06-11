Коннор Макдэвид эмоционально отреагировал на второе подряд поражение «Эдмонтона» в финале

В Санрайзе прошёл второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1.

После окончания матча звёздный форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отреагировал на второе подряд поражение клуба в финальной серии. «Предполагалось, что это будет сложное противостояние. Взволнован увидеть, как наша группа соберётся вместе и покажет, из чего мы сделаны. С нетерпением жду того момента, когда люди снова начнут в нас сомневаться», — заявил канадец в интервью после матча.

Напомним, в сегодняшнем матче Макдэвид отметился голевым пасом. Первая встреча между командами закончилась победой «Флориды» со счётом 3:0. Таким образом, Коннор пока не записал на свой счёт заброшенных шайб в текущем финале.