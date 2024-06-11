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Коннор Макдэвид эмоционально отреагировал на второе подряд поражение «Эдмонтона» в финале

Коннор Макдэвид эмоционально отреагировал на второе подряд поражение «Эдмонтона» в финале
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В Санрайзе прошёл второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 2-й матч
11 июня 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Экхольм (Бушар, Макдэвид) – 11:17 (4x4)     1:1 Миккола (Лунделль, Тарасенко) – 29:34 (5x5)     2:1 Родригес – 43:11 (5x5)     3:1 Родригес (Лунделль, Экман-Ларссон) – 52:25 (5x4)     4:1 Экблад (Беннетт) – 57:32 (en)    

После окончания матча звёздный форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отреагировал на второе подряд поражение клуба в финальной серии. «Предполагалось, что это будет сложное противостояние. Взволнован увидеть, как наша группа соберётся вместе и покажет, из чего мы сделаны. С нетерпением жду того момента, когда люди снова начнут в нас сомневаться», — заявил канадец в интервью после матча.

Напомним, в сегодняшнем матче Макдэвид отметился голевым пасом. Первая встреча между командами закончилась победой «Флориды» со счётом 3:0. Таким образом, Коннор пока не записал на свой счёт заброшенных шайб в текущем финале.

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