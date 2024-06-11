Бобровский установил четвёртый результат в НХЛ по голам, пропущенным в двух матчах финала

В Санрайзе проходил второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1.
Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил в этой встрече 18 бросков по воротам, став третьей звездой матча. В этой финальной серии 35-летний голкипер в общей сложности пока что пропустил одну шайбу, что является одним из лучших результатов в истории НХЛ.
Бобровский установил четвёртый результат в НХЛ по голам, пропущенным в двух первых финальных матчах серии, повторив достижение Жака Планта (1957), Хэнка Бассена (1961) и Джонни Бауэра (1967).
Рекорд НХЛ делят Франк Маккул (1945), Мартин Бродо (2003) и Крис Осгуд (2008), которые в указанные годы начинали финалы с двух шат-аутов подряд.
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