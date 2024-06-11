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Бобровский установил четвёртый результат в НХЛ по голам, пропущенным в двух матчах финала

Бобровский установил четвёртый результат в НХЛ по голам, пропущенным в двух матчах финала
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В Санрайзе проходил второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1.

Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил в этой встрече 18 бросков по воротам, став третьей звездой матча. В этой финальной серии 35-летний голкипер в общей сложности пока что пропустил одну шайбу, что является одним из лучших результатов в истории НХЛ.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 2-й матч
11 июня 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Экхольм (Бушар, Макдэвид) – 11:17 (4x4)     1:1 Миккола (Лунделль, Тарасенко) – 29:34 (5x5)     2:1 Родригес – 43:11 (5x5)     3:1 Родригес (Лунделль, Экман-Ларссон) – 52:25 (5x4)     4:1 Экблад (Беннетт) – 57:32 (en)    

Бобровский установил четвёртый результат в НХЛ по голам, пропущенным в двух первых финальных матчах серии, повторив достижение Жака Планта (1957), Хэнка Бассена (1961) и Джонни Бауэра (1967).

Рекорд НХЛ делят Франк Маккул (1945), Мартин Бродо (2003) и Крис Осгуд (2008), которые в указанные годы начинали финалы с двух шат-аутов подряд.

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