Бобровский признан третьей звездой матча финала плей-офф НХЛ «Флорида» — «Эдмонтон»

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В Санрайзе проходил второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1. Таким образом, они повели в серии 2-0.

После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов данной встречи. Так, первой звездой стал канадский форвард победителей Эван Родригес, записавший на свой счёт две заброшенные шайбы. Второй звездой выбран финский форвард «Пантерз» Антон Лунделль, отметившийся двумя результативными передачами.

Третья звезда — российский голкипер «Пантер» Сергей Бобровский. Он совершил по ходу матча 18 спасений своих ворот.

Напомним, по итогам первой встречи между командами Бобровский был выбран первой звездой матча.