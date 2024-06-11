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Леон Драйзайтль высказался о текущем положении «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли

Леон Драйзайтль высказался о текущем положении «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли
Леон Драйзайтль
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль после поражения во втором матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (1:4, 0-2) высказался о текущем положении своей команды в этом противостоянии.

«Мы можем стать лучше. И это начинается с меня», — приводит слова Драйзайтля журналист Крис Джонстон.

Напомним, в двух сыгранных матчах финала команда Криса Ноблоха в общей сложности забросила всего одну шайбу, автором которой стал защитник Маттиас Экхольм. В активе 28-летнего Драйзайтля 0 очков в 2 матчах финала при одном удалении, которое сегодня реализовал нападающий «пантер» Эван Родригес. Немецкий нападающий нарушил правила на Александре Баркове при счёте 1:2, после чего «Флорида» использовала большинство.

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