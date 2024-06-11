Эван Родригес повторил достижение Валерия Ничушкина в финалах Кубка Стэнли
Поделиться
В Санрайзе прошёл второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1. Таким образом, они повели в серии 2-0.
НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 2-й матч
11 июня 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Экхольм (Бушар, Макдэвид) – 11:17 (4x4) 1:1 Миккола (Лунделль, Тарасенко) – 29:34 (5x5) 2:1 Родригес – 43:11 (5x5) 3:1 Родригес (Лунделль, Экман-Ларссон) – 52:25 (5x4) 4:1 Экблад (Беннетт) – 57:32 (en)
Две заброшенные шайбы в свой актив записал канадский нападающий «Флориды» Эван Родригес. В предыдущем матче между командами он также отметился заброшенной шайбой. Это первый финал в карьере игрока. Таким образом, он записал в актив три гола в двух стартовых финальных матчах в карьере и повторил такое же достижение Валерия Ничушкина (2022 год) и ряда других игроков.
Напомним, по итогам встречи Эван Родригес пресс-службой НХЛ был выбран первой звездой данного матча. Третьей звездой стал Сергей Бобровский.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 июня 2024
-
08:20
-
08:10
-
08:00
-
08:00
-
07:50
-
07:25
-
07:15
-
07:00
-
06:40
-
06:30
-
06:27
-
06:13
-
05:59
-
05:50
-
05:30
-
05:18
-
05:12
-
05:04
-
04:44
-
04:33
-
04:28
-
03:33
-
00:00
- 10 июня 2024
-
23:35
-
23:15
-
22:45
-
22:29
-
21:47
-
21:32
-
21:00
-
20:57
-
20:38
-
20:27
-
19:58
-
19:40