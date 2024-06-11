Эван Родригес повторил достижение Валерия Ничушкина в финалах Кубка Стэнли

В Санрайзе прошёл второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1. Таким образом, они повели в серии 2-0.

Две заброшенные шайбы в свой актив записал канадский нападающий «Флориды» Эван Родригес. В предыдущем матче между командами он также отметился заброшенной шайбой. Это первый финал в карьере игрока. Таким образом, он записал в актив три гола в двух стартовых финальных матчах в карьере и повторил такое же достижение Валерия Ничушкина (2022 год) и ряда других игроков.

Напомним, по итогам встречи Эван Родригес пресс-службой НХЛ был выбран первой звездой данного матча. Третьей звездой стал Сергей Бобровский.