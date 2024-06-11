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Эван Родригес повторил достижение Валерия Ничушкина в финалах Кубка Стэнли

Эван Родригес повторил достижение Валерия Ничушкина в финалах Кубка Стэнли
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В Санрайзе прошёл второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1. Таким образом, они повели в серии 2-0.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 2-й матч
11 июня 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Экхольм (Бушар, Макдэвид) – 11:17 (4x4)     1:1 Миккола (Лунделль, Тарасенко) – 29:34 (5x5)     2:1 Родригес – 43:11 (5x5)     3:1 Родригес (Лунделль, Экман-Ларссон) – 52:25 (5x4)     4:1 Экблад (Беннетт) – 57:32 (en)    

Две заброшенные шайбы в свой актив записал канадский нападающий «Флориды» Эван Родригес. В предыдущем матче между командами он также отметился заброшенной шайбой. Это первый финал в карьере игрока. Таким образом, он записал в актив три гола в двух стартовых финальных матчах в карьере и повторил такое же достижение Валерия Ничушкина (2022 год) и ряда других игроков.

Напомним, по итогам встречи Эван Родригес пресс-службой НХЛ был выбран первой звездой данного матча. Третьей звездой стал Сергей Бобровский.

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