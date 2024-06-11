Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илона Маркова стала первой российской хоккеисткой, задрафтованной женской НХЛ (PWHL)

Илона Маркова стала первой российской хоккеисткой, задрафтованной женской НХЛ (PWHL)
Комментарии

Илона Маркова стала первой в истории российской хоккеисткой, выбранной на драфте североамериканской Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Маркова, выступающая на позиции форварда, была выбрана в седьмом раунде под общим 37-м номером клубом «Бостон».

Марковой 22 года, с 2018 года она выступает за уфимский клуб «Агидель», хоккеистка является воспитанницей нижегородского СКИФа. В регулярном чемпионате Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) сезона-2023/2024 Маркова в 42 матчах набрала 40 очков, забросив 14 шайб и отдав 26 голевых передач. В плей-офф ЖХЛ Маркова набрала 10 очков (5 голов + 5 голевых передач). В составе «Агидели» Маркова трижды выигрывала ЖХЛ (2019, 2021, 2023).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android