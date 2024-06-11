Илона Маркова стала первой российской хоккеисткой, задрафтованной женской НХЛ (PWHL)

Илона Маркова стала первой в истории российской хоккеисткой, выбранной на драфте североамериканской Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Маркова, выступающая на позиции форварда, была выбрана в седьмом раунде под общим 37-м номером клубом «Бостон».

Марковой 22 года, с 2018 года она выступает за уфимский клуб «Агидель», хоккеистка является воспитанницей нижегородского СКИФа. В регулярном чемпионате Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) сезона-2023/2024 Маркова в 42 матчах набрала 40 очков, забросив 14 шайб и отдав 26 голевых передач. В плей-офф ЖХЛ Маркова набрала 10 очков (5 голов + 5 голевых передач). В составе «Агидели» Маркова трижды выигрывала ЖХЛ (2019, 2021, 2023).