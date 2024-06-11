В Америке отреагировали на исторический драфт российской хоккеистки

Пресс-служба «Бостона» отреагировала на драфт россиянки Илоны Марковой.

«Из России с любовью. Добро пожаловать в Бостон, Илона!» — написано в посте клуба в соцсетях.

Напомним, Илона Маркова стала первой в истории российской хоккеисткой, выбранной на драфте североамериканской Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL).

Марковой 22 года, с 2018 года она выступает за уфимский клуб «Агидель», хоккеистка является воспитанницей нижегородского СКИФа. В регулярном чемпионате Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) сезона-2023/2024 Маркова в 42 матчах набрала 40 очков, забросив 14 шайб и отдав 26 голевых передач. В плей-офф ЖХЛ Маркова набрала 10 очков (5 голов + 5 голевых передач). В составе «Агидели» Маркова трижды выигрывала ЖХЛ (2019, 2021, 2023).