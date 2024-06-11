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11 июня главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ

«Флорида» выиграла второй матч в финале НХЛ, де Йонг пропустит Евро-2024. Главное к утру
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«Флорида Пантерз» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» (4:1) во втором матче финальной серии плей-офф НХЛ, полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг пропустит чемпионат Европы – 2024 в Германии из-за травмы, испанский теннисист Карлос Алькарас считает, что он лучше 21-летних Федерера, Надаля и Джоковича. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Голевой пас Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» во втором матче кряду.
  2. Френки де Йонг пропустит Евро-2024.
  3. Карлос Алькарас ответил, считает ли себя лучше 21-летних Федерера, Надаля и Джоковича.
  4. Коннор Макдэвид повторил рекорд Никиты Кучерова в плей-офф среди действующих игроков НХЛ.
  5. Игрок «Байера» Фримпонг может перейти в «Барселону» — Sport.es.
  6. Бобровский вышел на чистое второе место по победам в плей-офф среди российских вратарей.
  7. Вратарь «Ювентуса» Щенсны согласился перейти в «Аль-Наср» — The Athletic.
  8. Тарасенко обогнал Василевского по количеству матчей в плей-офф НХЛ.
  9. Порье: жена хотела, чтобы я снялся с боя с Махачевым.
  10. Футболки Месси стали самыми продаваемыми в МЛС в 2024 году.
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Топ-матчи вторника: финал Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон», футбол и теннис
Топ-матчи вторника: финал Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон», футбол и теннис
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