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«Флорида» выиграла второй матч в финале НХЛ, де Йонг пропустит Евро-2024. Главное к утру

«Флорида Пантерз» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» (4:1) во втором матче финальной серии плей-офф НХЛ, полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг пропустит чемпионат Европы – 2024 в Германии из-за травмы, испанский теннисист Карлос Алькарас считает, что он лучше 21-летних Федерера, Надаля и Джоковича. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».