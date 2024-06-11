«Флорида» выиграла второй матч в финале НХЛ, де Йонг пропустит Евро-2024. Главное к утру
«Флорида Пантерз» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» (4:1) во втором матче финальной серии плей-офф НХЛ, полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг пропустит чемпионат Европы – 2024 в Германии из-за травмы, испанский теннисист Карлос Алькарас считает, что он лучше 21-летних Федерера, Надаля и Джоковича. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Голевой пас Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» во втором матче кряду.
- Френки де Йонг пропустит Евро-2024.
- Карлос Алькарас ответил, считает ли себя лучше 21-летних Федерера, Надаля и Джоковича.
- Коннор Макдэвид повторил рекорд Никиты Кучерова в плей-офф среди действующих игроков НХЛ.
- Игрок «Байера» Фримпонг может перейти в «Барселону» — Sport.es.
- Бобровский вышел на чистое второе место по победам в плей-офф среди российских вратарей.
- Вратарь «Ювентуса» Щенсны согласился перейти в «Аль-Наср» — The Athletic.
- Тарасенко обогнал Василевского по количеству матчей в плей-офф НХЛ.
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