Сергей Бобровский оценил победу «Флориды» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский оценил победу над «Эдмонтон Ойлерз» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024.

«Хорошая игра команды в третьих периодах? У нас отличная команда, мы знаем свою систему игры и придерживаемся её. Самое главное — мы наслаждаемся матчами. Наслаждаемся временем, когда наступает третий период, когда на кону стоит игра.

Для меня привилегия играть с такими ребятами, быть частью этой команды. Они помогают мне, блокируя броски. У них отличная система, и мне очень нравится быть вместе с ними. Я очень счастлив и ценю то, что я нахожусь здесь и играю в хоккей, это потрясающе.

Опыт прошлого финала помогает нам. Все знают, как тяжело попасть в финал, но, с другой стороны, ты приходишь к этому не так часто и просто смотришь, что произойдёт дальше.

«Эдмонтон», очевидно, элитная атакующая команда, они очень опасны. Это отличный вызов, поэтому будет весело. Мы будем готовы к следующей игре», — приводит слова Бобровского ESPN.

Напомним, в Санрайзе проходил второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1.