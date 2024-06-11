Команда, которая вела 2-0 в финальной серии, выигрывала Кубок Стэнли в 90,7% случаев

В Санрайзе завершился второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1. Благодаря сегодняшней победе «Флорида» упрочила преимущество в серии. «Пантеры» ведут со счётом 2-0.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, команда, которая вела 2-0 в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, выигрывала Кубок Стэнли в 90,7% случаев (49-5). Если серия начиналась дома, команда выигрывала в 92,9% случаев (39-3).

Напомним, следующая встреча финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 состоится в Эдмонтоне в ночь на 14 июня и начнётся в 3:00 мск.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ