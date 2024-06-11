Легенда НБА Чарльз Баркли нецензурно восхитился игрой Бобровского

Член Зала славы баскетбола, легендарный экс-игрок НБА Чарльз Баркли высоко оценил игру российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз» (2-0).

«Эдмонтон» в первой встрече финала играл отлично, но победить не смог — Бобровский был чертовски хорош (в оригинале использовалось нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата»). Извините, он был просто великолепен. Прошу прощения, у вас ведь дома дети (улыбается). Он был потрясающим», — заявил Баркли в эфире Sportsnet.

Напомним, в Санрайзе прошёл второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1.