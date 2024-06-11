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«Мы должны найти выход из сложившейся ситуации». Макдэвид — о 0-2 в серии с «Флоридой»

«Мы должны найти выход из сложившейся ситуации». Макдэвид — о 0-2 в серии с «Флоридой»
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал финальную серию розыгрыша Кубка Стэнли — 2024, в которой канадский клуб проигрывает «Флориде Пантерз» со счётом 0-2.

«Мы должны найти выход из сложившейся ситуации. Это всегда начинается с работы всей команды. У «Флориды» уникальная игра в меньшинстве, у них в целом уникальная команда. Они агрессивны. У нас должны быть ребята, готовые взять шайбу на себя, провести хорошие комбинации. Пока мы не можем этого сделать», — цитирует Макдэвида официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В Санрайзе прошёл второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1. Счёт в серии — 2-0 в пользу «пантер».

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