«Мы должны найти выход из сложившейся ситуации». Макдэвид — о 0-2 в серии с «Флоридой»

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал финальную серию розыгрыша Кубка Стэнли — 2024, в которой канадский клуб проигрывает «Флориде Пантерз» со счётом 0-2.

«Мы должны найти выход из сложившейся ситуации. Это всегда начинается с работы всей команды. У «Флориды» уникальная игра в меньшинстве, у них в целом уникальная команда. Они агрессивны. У нас должны быть ребята, готовые взять шайбу на себя, провести хорошие комбинации. Пока мы не можем этого сделать», — цитирует Макдэвида официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В Санрайзе прошёл второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1. Счёт в серии — 2-0 в пользу «пантер».