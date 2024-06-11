Форвард «Флориды» Кайл Окпосо: нам нравится изматывать соперников

Нападающий «Флориды Пантерз» Кайл Окпосо высказался об игре своей команды в финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз».

«Мы уверены в том, как играем. Нам нравится изматывать соперников. Нам нравится выжимать из себя все соки и пытаться навязать сопернику свою игру. Я думаю, мы неплохо справлялись с этим на протяжении всего плей-офф. Нам нравится выкладываться на полную катушку, сохранять небольшой отрыв и не давать сопернику передохнуть», — цитирует Окпосо сайт НХЛ.

В Санрайзе прошёл второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1. Счёт в серии — 2-0 в пользу «пантер».