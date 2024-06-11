Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ноблох о 0-2 в серии с «Флоридой»: не вижу причин для паники или принятия радикальных мер

Ноблох о 0-2 в серии с «Флоридой»: не вижу причин для паники или принятия радикальных мер
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох прокомментировал ход финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 с «Флоридой Пантерз» (0-2).

«Мы приехали сюда и играли достаточно хорошо, чтобы у нас было равенство в серии. Но так бывает не всегда, и мы просто должны принимать это. Я не вижу причин для паники или принятия каких-либо радикальных мер. Если мы выиграем одну из игр дома, что, я думаю, нам по силам, мы будем по-настоящему счастливы. Я не хочу слишком зацикливаться на том, что мы проигрываем со счётом 0-2 и у нас большие проблемы. Мы просто должны выиграть следующую игру», — цитирует Ноблоха сайт НХЛ.

В Санрайзе прошёл второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1.

Материалы по теме
Магия Макдэвида не работает! Повторил рекорд Кучерова, но в финале Кубка Стэнли уже 0-2
Магия Макдэвида не работает! Повторил рекорд Кучерова, но в финале Кубка Стэнли уже 0-2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android