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«Это не «Шоу Опры Уинфри». Тренер «Флориды» о повреждении Баркова после хита от Драйзайтля

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис прокомментировал повреждение капитана Александра Баркова после столкновения с форвардом «Эдмонтон Ойлерз» Леоном Драйзайтлем.

«Это не «Шоу Опры Уинфри». Мои чувства не имеют значения. Лига смотрит на всё, они будут рассматривать каждый хит», — приводит слова Мориса The Athletic.

Барков получил травму после удара в голову от Драйзайтля. Александр пролежал на льду около минуты, после чего ушёл в раздевалку. Немецкий игрок «нефтяников» был наказан малым штрафом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В Санрайзе прошёл второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1. Счёт в серии — 2-0 в пользу «пантер».