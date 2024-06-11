Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В Бердске умер 12-летний хоккеист местного клуба «Кристалл»

В Бердске умер 12-летний хоккеист местного клуба «Кристалл»
Комментарии

Пресс-служба бердского ХК «Кристалл» сообщила о смерти 12-летнего игрока Макара Кириенко. Мальчик ушёл из жизни 8 июня.

«Удивительный, с невероятной силой воли, добрый и заботливый. Любимый сын, надёжный друг и товарищ. Лучший защитник СФО сезона-2023/2024. Три дня он боролся за жизнь, как три периода в хоккее. Он ярко жил, ярко играл, но ушёл спокойно. Мы всегда будем тебя любить и помнить! Теперь ты в Небесной Хоккейной Лиге! Играй повыше нас красиво, как ты умеешь, и получай удовольствие от хоккея!» — сказано в сообщении.

В клубе добавили, что номер 10 останется за Макаром, а также попросили не писать предположения, от чего скончался ребёнок, так как ещё нет официального заключения. Прощание состоится сегодня, 11 июня.

Материалы по теме
Скончался заслуженный тренер России Сергей Ушенин, воспитавший известных вратарей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android