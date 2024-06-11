В Бердске умер 12-летний хоккеист местного клуба «Кристалл»

Пресс-служба бердского ХК «Кристалл» сообщила о смерти 12-летнего игрока Макара Кириенко. Мальчик ушёл из жизни 8 июня.

«Удивительный, с невероятной силой воли, добрый и заботливый. Любимый сын, надёжный друг и товарищ. Лучший защитник СФО сезона-2023/2024. Три дня он боролся за жизнь, как три периода в хоккее. Он ярко жил, ярко играл, но ушёл спокойно. Мы всегда будем тебя любить и помнить! Теперь ты в Небесной Хоккейной Лиге! Играй повыше нас красиво, как ты умеешь, и получай удовольствие от хоккея!» — сказано в сообщении.

В клубе добавили, что номер 10 останется за Макаром, а также попросили не писать предположения, от чего скончался ребёнок, так как ещё нет официального заключения. Прощание состоится сегодня, 11 июня.