«Автомобилист» представил расписание предсезонной подготовки

«Автомобилист» рассказал о планах подготовки к сезону-2024/2025.

Подготовка «Автомобилиста» к старту начнётся 1 августа. В течение двух недель подопечные Николая Заварухина будут проходить сборы в Екатеринбурге на льду КРК «Уралец». А до этого, в заключительные дни июля, хоккеисты пройдут углублённое медицинское обследование.

В рамках подготовки к новому сезону команда примет участие в двух турнирах — Кубке президента Республики Башкортостан (15-19 августа) и Кубке мэра Москвы (29 августа — 1 сентября). В паузе между ними игроки «Автомобилиста» продолжат тренироваться в Екатеринбурге.

Расписание подготовки к сезону-2024/2025:

29–31 июля — углублённое медицинское обследование;

1–14 августа — учебно-тренировочный сбор в Екатеринбурге;

15–19 августа — участие в предсезонном турнире Кубок президента Республики Башкортостан (Уфа);

20–28 августа — тренировки в Екатеринбурге;

29 августа – 1 сентября — участие в предсезонном турнире Кубок мэра Москвы.